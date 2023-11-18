إسكان النواب: قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيحل نحو مليون مخالفة

أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، الهدف منه التيسير على المواطنين في موضوع التراخيص والبناء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قانون التصالح يحقق الأهداف الإيجابية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن القانون سيقضي على 70% من مشاكل البناء المخالف، كما سيقضي على الارتفاعات غير القانونية للوحدات السكنية.

وتابع، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيحل نحو مليون مخالفة كان هناك صعوبة في حلها بقانون البناء القديم، موضحًا أن كل من تقدم لإجراء التصالح في مخالفات سيتم التصالح فورًا، وكما أن كل من دفع 25% للتصالح سيتم محاسبته على السعر القديم.

الموافقة على القانون الجديد سيلغي القانون القديم

وأشار إلى أن هناك نحو 100 ألف طلب حصلوا على نموذج 10، من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح ينتظر الموافقة عليها، كما أن الموافقة على قانون التصالح الجديد سيلغي تماما القانون القديم.