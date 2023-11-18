السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

قال النائب علاء عبدالنبي إن مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجاري، كان ضروريًا ومهمًا ومطلبًا للشارع المصري.

وأكد عبدالنبى، في بيان صحفي اليوم، أن التعديلات الجديدة تعمل على تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين

وأشار إلى أن مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني).

وأكد أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

وأضاف أنه من ضمن التسهيلات أن القانون أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء النائب علاء عبدالنبي قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع القانون

مواد متعلقة

غدًا.. مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على طاولة مجلس النواب

عمرو درويش يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

الأكثر قراءة

"الداخلية" تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟