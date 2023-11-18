دانا أبوشمسية: خطابات مجلس الحرب مكررة ونتنياهو يحاول الحفاظ على موقعه

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من القدس المحتلة، إن هذه الخطابات منذ اليوم الأول من الحرب هي مكررة، إذ يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يحافظ على موقعه ومكانه والمركز الذي يتبوأه عقب استطلاعات الرأي التي تقول بأن الشارع الإسرائيلي أصبح لا يريده ويطلب استقالته أو الإطاحة به.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن كل كلمة ذكرها نتنياهو كان يحاول أن يحقق بها أي إنجاز عسكري قبل السياسي، وبأنه سيجتمع مع عائلات المحتجزين مع مجلس الحرب ليطلعهم على كل تفاصيل الحرب التي يقوم بها مجلس الحرب لاستعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أبوشمسية، أن نتنياهو أبدى استعداده من استطلاع الرأي الذي قامت به قناة الـ12 العبرية والتي قالت بأن هنالك العديد ممن يريد من نتنياهو الاستقالة، مشيرةً إلى أن نتنياهو قال إنه لا وقت لدينا الآن للسياسة، وهذا وقت العمل والحرب والإنجازات العسكرية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل بين الثلاثي رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعضو مجلس الحرب، كانت الكلمة فيه والأدوار مقسمة بين من يتحدث في السياسة متمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكان هناك وزير الدفاع الذي يتابع الجانب العسكري الذي يحاول أن يطمئن الشارع الإسرائيلي بالعديد من الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، وبأن هناك توسعًا وتوغلًا بريًا، وأن العمليات تتحرك في هذه المرحلة في شمال القطاع، كما تم التوسع في جباليا وحي الزيتون وأن هناك معارك جارية، مشيرةً إلى أنهم أكدوا أن الهدف الرئيسي والرسمي من هذه الحرب هو القضاء على حماس، وهذا يعد تحريضًا رسميًا على كل قادة حركة حماس.

وتابعت: "أما عضو مجلس الحرب بيني جانتس الذي حاول تبرير كل هذه الانشقاقات الإسرائيلية وخاصة بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بخصوص إدخال الوقود لقطاع غزة بقوله إننا شعب واحد وحكومة موجودة ولا خلافات حتى هذه اللحظة".

ونوّهت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك ثلاثة خطابات سياسية وعسكرية ودبلوماسية لوحظت في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل بين الثلاثي نتنياهو وجالانت وجانتس، موضحة أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للتباحث حول موضوع القرارات والإجراءات التي اتخذت في مجلس الحرب وعلى رأسها إدخال الوقود بمعدل شاحنتين يوميًا إلى قطاع غزة.