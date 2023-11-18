السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أطباء بلا حدود" تدين هجمات الاحتلال على مرافق الرعاية الصحية فى جنين

غزة
غزة

أصدرت  منظمة أطباء بلا حدود، بيانًا حول الهجمات الإسرائيلية على مرافق الرعاية الصحية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقالت في البيان إنه في الساعات الأولى من يوم 17 نوفمبر حاصرت القوات الإسرائيلية المستشفيات في أنحاء جنين، بما في ذلك مستشفى خليل سليمان الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود.

وأضافت المنظمة في بيان صادر لها، أن القوات العسكرية الإسرائيلية تقوم بعمليات توغل في مخيم للاجئين في المدينة، وسمع دوي انفجار وإطلاق نار من مجمع المستشفى. ولم يتمكن فريق منظمة أطباء بلا حدود داخل غرفة الطوارئ في مستشفى خليل سليمان من استقبال ومعالجة أي مصابين من المخيم، حيث منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

وفي حوالي الساعة السادسة صباحًا، أمرت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت جميع من داخل المستشفى بالخروج؛ ولم يغادر الموظفون المستشفى خوفًا، وبعد ذلك بساعة انسحبت قوات الاحتلال.

ويتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية لهجمات منتظمة من قِبل الجيش الإسرائيلي، بينما لا تستطيع سيارات الإسعاف التحرك بحرية للوصول إلى الجرحى والمرضى. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات الآن.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لمزيد من الوقود لتلبية "الحد الأدنى من المتطلبات اليومية، للعمليات الإنسانية" في غزة.

txt

نتنياهو: لا توجد حتى الآن أي صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة (فيديو)

وقال رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن موافقة إسرائيل على "فقط نصف الحد الأدنى اليومي من متطلبات الوقود للعمليات الإنسانية في غزة، غير كافية على الإطلاق".

وهذا لا يكفي لتغطية احتياجات محطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي والمستشفيات ومضخات المياه في الملاجئ وشاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف والمخابز وشبكات الاتصالات للعمل دون انقطاع.

وبدون الكمية الكاملة من الوقود، لن يحصل الناس إلا على ثلثي احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب النظيفة؛ ستستمر مياه الصرف الصحي في غمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض؛ لن تتم إزالة سبعين بالمائة من النفايات الصلبة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة. ونحن مضطرون للتعامل مع عدد أقل من شاحنات المساعدات التي تعبر يوميًا إلى رفح.

اطباء بلا حدود لرعاية الصحية جنين لضفة الغربية المستشفيات مستشفى خليل سليمان

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة