السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العقيد رستم مرصادي يشيد بورشة العمل المقامة بالمركز المصري لعمليات حفظ السلام

العقيد رستم مرصادي
العقيد رستم مرصادي

قال العقيد رستم مرصادي  قائد القاعدة الإدارية بقدرة إقليم شمال إفريقيا بالجزائر، تعليقا على حضوره ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم السلام، لتقديم الدعم التدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية، إن الفائدة من هذه الدورة هو اكتساب الخبرات والتشاور بين الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، والوصول لوضع بعض نقاط لنشر ودعم السلام في إفريقيا.

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أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل للقوة الإفريقية الجاهزة

كان المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، نظم ورشتى عمل فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا.

 

جاء ذلك حرصا من الوزارة على تقديم الدعم التدريبى للكوادر الأمنية الأفريقية العاملة فى مجال دعم السلام.

العقيد رستم مرصادي قدرة إقليم شمال أفريقيا ورشتى عمل مكافحة الإرهاب والتطرف دعم السلام عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة

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