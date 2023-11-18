العقيد رستم مرصادي يشيد بورشة العمل المقامة بالمركز المصري لعمليات حفظ السلام

قال العقيد رستم مرصادي قائد القاعدة الإدارية بقدرة إقليم شمال إفريقيا بالجزائر، تعليقا على حضوره ورشتي عمل في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم السلام، لتقديم الدعم التدريبي للكوادر الأمنية الإفريقية، إن الفائدة من هذه الدورة هو اكتساب الخبرات والتشاور بين الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، والوصول لوضع بعض نقاط لنشر ودعم السلام في إفريقيا.

كان المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، نظم ورشتى عمل فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وكذا حول وضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية بالقوة الأفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا.

جاء ذلك حرصا من الوزارة على تقديم الدعم التدريبى للكوادر الأمنية الأفريقية العاملة فى مجال دعم السلام.