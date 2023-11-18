بدء ثانى مباريات دور الـ4 فى "كابيتانو مصر"

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وتتواصل منافسات المربع الذهبي في برنامج "كابيتانو مصر".

ويشهد اليوم ثاني لقاءات المربع الذهبي في "كابيتانو مصر"، حيث تشهد حلقة اليوم، مباراة الذهاب بين فريقي هشام عبدالرسول بقيادة الكابتن هشام حنفي، وشحتة بقيادة الكابتن محمد اليماني.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".