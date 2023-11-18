الحفيد لا أحن ولا أعز منه.. "كابيتانو مصر" يفاجئ لاعبى البرنامج بحضور الأجداد

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وفاجأ منظمو برنامج "كابيتانو مصر"، لاعبي البرنامج بحضور أجدادهم خلال حلقة اليوم.

واستعاد الأجداد الذكريات مع أحفادهم، وعلاقتهم مع كرة القدم، واختلاف الذوق الفني في الاستماع لأبرز المطربين في الحقبة السابقة، وأبرزهم أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".