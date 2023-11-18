السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. آسر ياسين يغيب عن الماراثون الرمضاني المقبل

آسر ياسين
آسر ياسين

قرر أبطال وصنّاع مسلسل "من قتل نادية؟"، تأجيل الالتحاق بالماراثون الرمضاني 2024، بالمسلسل ذاته، على الرغم من انتهاءهم من تصوير جميع المشاهد، والمسلسل يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، والعمل من إخراج السدير مسعود، ليخرج "ياسين"، من الماراثون الرمضاني 2024.

ومسلسل "من قتل نادية؟"، ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة وتدور أحداثه في 8 حلقات، ويشارك في بطولته آسر ياسين، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، محمد علاء، وركين سعد، من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود. 

من قتل نادية؟ مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل لفتاة شابة، ويُتهم شقيقها ظلمًا بقتلها، فيتم إدانته ويوضع في السجن لفترة، وبعد خروجه يبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي.

وينتظر الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل عرض فيلمه "شماريخ"، من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز" بدور العرض السينمائية خلال الشهر المقبل، والذي تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن.

أبطال وصناع فيلم "شماريخ"

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم "زى النهارده" عام 2008.

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