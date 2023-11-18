السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج "شماريخ": "حددنا موعد طرح الفيلم قبل أحداث غزة"

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

تستعد شركة “سينرجي فيلمز” لطرح الفيلم السينمائي “شماريخ” والذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل بدور العرض السينمائي خلال الشهر المقبل.

 

وروج مخرج العمل عمرو سلامة لفيلم “شماريخ” من خلال نشره للبوستر الدعائي الأول للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام”.

 

وعلق عليه قائلا: “قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروجله في ظروف زي ديه كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

 

وأضاف “سلامة” قائلا: “أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور”.

 

واختتم المنشور: “ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم”.

 

قصة وأحداث فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ فى إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

 

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشا في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي آكشن.

 

أبطال وصناع فيلم شماريخ

الفيلم بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالى حماد، آدم الشرقاوى، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن هانى نجيب وأحمد فهمى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع آسر ياسين وعمرو سلامة بعد 14 عامًا من آخر تعاون بينهما من خلال فيلم “زى النهاردة” عام 2008.

سينرجي فيلمز شركة “سينرجي فيلمز” شماريخ آسر ياسين أمينة خليل عمرو سلامة فيلم “شماريخ” دور العرض السينمائي

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