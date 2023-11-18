السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف أجهض الرئيس السيسي مخطط إسرائيلي لتهجير 2.5 مليون فلسطيني؟ (فيديو)

السيسي ونتنياهو
السيسي ونتنياهو

أشاد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، ودوره البارز في إنهاء الحرب على غزة.

 وقال حسن، في لقائه التلفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأن تصريحاته لاقت إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

وأوضح أن الرئيس السيسي أحبط مخططًا إسرائيليًا تم تجديده لتهجير 2.5 مليون فلسطيني من أرضهم، وأنه أعلن استعداده لمواجهة أي خطر قد يهدد الحدود المصرية، مشيدًا بقوة وبسالة الجيش المصري الذي يحتل الترتيب التاسع على مستوى العالم.

 واختتم حسن حديثه بالقول: "تربينا على مقولة الجنة هي بلادنا والجحيم هو جنودنا".

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