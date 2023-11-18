السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبو العطا: اختيارنا للرئيس السيسي واقعيًا لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا

شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، في مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، الذي انعقد مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية وتنظيم تحالف الأحزاب المصرية.

ورحب ”أبو العطا“ في بداية كلمته بجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية والقوى الوطنية على رأسهم النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" عضو مجلس الشيوخ، موجهًا للجميع الشكر على المجهود الكبير والحماس منقطع النظير من أجل إقامة الفعاليات الوطنية للتحالف بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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بدء مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم السيسي بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

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"أبوالعطا": تحالف الأحزاب المصرية ينظم اليوم أكبر مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى

 

وقال رئيس حزب ”المصريين“: «أهلًا ومرحبا بكم في واحدة من الفعاليات الوطنية التي ينظمها تحالف الأحزاب المصرية من أجل مصر.. ومن أجل شباب مصر.. ومن أجل شعب مصر.. من أجل الغد القادم لبلدنا العظيم.. من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا، لأجل هذا نحن هنا اليوم.. لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الدستوري المقبل.. نحن هنا اليوم لنقول للجميع أن أبناء مصر اختاروا الطريق الصعب لإعادة بناء وطنهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما واجهوا من تحديات».

ردًا لجميل للرجل الذى ضحى بنفسه وروحه من أجل الحفاظ على هذا البلد

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية: «كما سبق وأعلن تحالف الأحزاب المصرية أن دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نراه واجبًا وطنيًا على كل مصري محبًا لتراب هذا البلد العظيم.. نراه ردًا لجميل للرجل الذى ضحى بنفسه وروحه من أجل الحفاظ على هذا البلد ومقدراته.. نراه تقديرًا وعرفانًا لمن تحمل المسئولية في أصعب ظروف تمر بها البلاد عبر تاريخها الطويل سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وحقق إنجازات لا تخفى على أحد من بينها الحراك السياسي غير المسبوق التي شهدت عليه العديد من القوى الوطنية».

واختتم: «الشعب المصري حينما يستشعر الخطر يقف وقفة رجل واحد خلف قيادته، ويستمر في مواصلة البناء والتعمير ولا يلتفت إلى محاولات ضرب استقرار الوطن بطريقة أو بأخرى، وفقنا الله جميعًا لخدمة مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم وتحيا مصر».

المستشار حسين أبو العطا المصريين تحالف الأحزا عبد الفتاح السيسي مركز الأزهر للمؤتمرات

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