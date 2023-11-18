نقيب المحامين بالشرقية: ندعم الرئيس السيسى لتولى فترة رئاسية جديدة

قال عادل عفيفى، نقيب محامين الشرقية، وأمين عام الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، إن الحشد الذى تم تنظيمه اليوم، فى المؤتمر الأول لحملة دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، أقل ما يمكن تقديمه من أبناء المحافظة لدعم الرئيس، لافتا إلى أن الأهالى يؤيدون ترشح الرئيس لولاية رئاسية جديدة لاستكمال إنجازاته وما حققه.

وأضاف عفيفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسته لمصر، قد أنجز عددا كبيرا من المشروعات فى كافة المجالات، مثل الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والمزارع السمكية، كما نجح فى القضاء على الإرهاب وهذا هو أحد أهم إنجازاته، أنه خلص مصر من كابوس الكيانات الإرهابية.

وتابع أنه وبصفته نقيبا لمحامين الشرقية، فإنه يتحدث نائبا عن من يمثله، بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لولاية رئاسية جديدة، ليستكمل إنجازاته التى بدأها، قائلا: “إن الرئيس السيسى على المستوى الشخصى هو قريب من الله، لذلك يؤيده الله بنصره دائما، وسينصره الله فى استكمال إنجازاته، ومواجهة الدول التى التى تريد النيل من حدود مصر، لأن مصر هى دولة تعتبر مطمع للكثير من الدول”، وأن الرئيس قادر على قيادة مصر فى شئونها الداخلية والخارجية بحكمة، واستكمال مسيرته فى تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وكان المئات من أهالى محافظة الشرقية، قد احتشدوا فى ساحة ميدان أبو خليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسى.