السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقيب المحامين بالشرقية: ندعم الرئيس السيسى لتولى فترة رئاسية جديدة

عادل عفيفى نقيب محاميين
عادل عفيفى نقيب محاميين الشرقية

قال عادل عفيفى، نقيب محامين الشرقية، وأمين عام الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، إن الحشد الذى تم تنظيمه اليوم، فى المؤتمر الأول لحملة دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، أقل ما يمكن تقديمه من أبناء المحافظة لدعم الرئيس، لافتا إلى أن الأهالى يؤيدون ترشح الرئيس لولاية رئاسية جديدة لاستكمال إنجازاته وما حققه.

وأضاف عفيفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسته لمصر، قد أنجز عددا كبيرا من المشروعات فى كافة المجالات، مثل الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والمزارع السمكية، كما نجح فى القضاء على الإرهاب وهذا هو أحد أهم إنجازاته، أنه خلص مصر من كابوس الكيانات الإرهابية.

وتابع أنه وبصفته نقيبا لمحامين الشرقية، فإنه يتحدث نائبا عن من يمثله، بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لولاية رئاسية جديدة، ليستكمل إنجازاته التى بدأها،  قائلا: “إن الرئيس السيسى على المستوى الشخصى هو قريب من الله، لذلك يؤيده الله بنصره دائما، وسينصره الله فى استكمال إنجازاته، ومواجهة الدول التى التى تريد النيل من حدود مصر، لأن مصر هى دولة تعتبر مطمع للكثير من الدول”، وأن الرئيس قادر على قيادة مصر فى شئونها الداخلية والخارجية بحكمة، واستكمال مسيرته فى تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

وكان المئات من أهالى محافظة الشرقية، قد احتشدوا فى ساحة ميدان أبو خليل، بمدينة الزقازيق، للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسى.

نقيب محاميين الشرقية أمين عام الشئون القانونية تأييد الرئيس عبد الفتاح حزب مستقبل وطن أعضاء البرلمان

مواد متعلقة

70 منفذا لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين فى الشرقية

عميد “آداب الزقازيق” يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

مواطنون بالشرقية: مبادرات خفض الأسعار قضت على جشع التجار

خلال حملات تفتيشية.. "بيطري الشرقية" يضبط 2.2 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

محافظ الشرقية يشهد فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

مسئول "حياة كريمة" بمركز فاقوس: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية قوى وحازم

"الشباب والرياضة" تنظم حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين بمراكز التنمية في الشرقية

رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر في الشرقية

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

عاجل.. «السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة