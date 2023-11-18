مجدي مرشد: الرئيس السيسي هو الأنسب لقيادة هذه المرحلة

قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاصطفاف السياسي الحالى هو نتاج حالة الحوار والتشاور، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف مرشد، أن الرئيس السيسي هو الأنسب لقيادة هذه المرحلة، ويرى الجميع تحركات مصر الدولية والداخلية فى ظل ازمات تحيط بالمنطقة ومصر بشكل خاص، فالشارع المصري له اهتماماته وله كل الحق، ولكن الرئيس يهتم بالأمن القومي للبلاد وتحديات المنطقة وحدودها، فهو الأقدر والاجدر لقيادة البلاد فى تلك الظروف، فهذه المرحلة نحتاج قائد يعبر بمصر لبر الأمان.



وأشار إلى أن مصر شهدت حالة من الطفرة التنموية فى مجالات مختلفة، ويتطلب استكمال مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المكون من ٤٢ حزبا سياسيا، وبحضور عدد من ممثلي الحملة الانتخابية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعدد من الأحزاب، ومن أبرز الحضور ومحمد عزمي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد المؤتمر فيلما تسجيليا لإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنظم أحزاب ”إرادة جيل“ و”المصريين“ و”السادات الديمقراطي“ و”الشعب الديمقراطي“، أعضاء تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت رايته 42 حزبًا سياسيًا، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، يحضره الآلاف من أبناء الشعب المصري، مساء اليوم السبت، في مركز الأزهر للمؤتمرات، من أجل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

يقام المؤتمر تحت رعاية النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب ”إرادة جيل“ عضو مجلس الشيوخ، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“، والنائب عفت السادات رئيس حزب ”السادات الديمقراطي“ ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمستشار خالد فؤاد، رئيس حزب ”الشعب الديمقراطي“، ويحضره قيادات وأعضاء تحالف الأحزاب المصرية والعديد من القوى الوطنية.