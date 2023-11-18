السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس تحرير "الشرق الأوسط": المقاومة الفلسطينية ليست تنظيمًا إرهابيًا بل حركة شرعية

علي حسن
علي حسن

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشعب الأمريكي يريد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن إيران تسبب "بعبع" لأمريكا، وتم تصديرها كونها الداعم لحركة حماس، وتحاول إسرائيل استقطاب 78% من الشعب الأمريكي لفكرة إقامة الدولة الإسرائيلية والقضاء على فلسطين.

ووصف حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، المقاومة الفلسطينية بأنها ليست تنظيما إرهابيا بل حركة شرعية تدافع عن حقوق شعبها.

دولة فلسطينية مستقلة إيران أمريكا حماس إسرائيل فلسطين المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

"إلى مزبلة التاريخ".. هكذا رد المصريون على رسالة وداع "داليا زيادة"

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة