رئيس تحرير "الشرق الأوسط": المقاومة الفلسطينية ليست تنظيمًا إرهابيًا بل حركة شرعية

قال الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشعب الأمريكي يريد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن إيران تسبب "بعبع" لأمريكا، وتم تصديرها كونها الداعم لحركة حماس، وتحاول إسرائيل استقطاب 78% من الشعب الأمريكي لفكرة إقامة الدولة الإسرائيلية والقضاء على فلسطين.

ووصف حسن، في لقائه التليفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، المقاومة الفلسطينية بأنها ليست تنظيما إرهابيا بل حركة شرعية تدافع عن حقوق شعبها.