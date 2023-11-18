السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار هذا المساء|السيسي يستقبل وزير القوات المسلحة الفرنسي.. وسلوى عثمان تكشف اللحظات الأخيرة بحياة والدهاا

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت ما بين رياضية وأخبار أخرى عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار المساء.

 

الرئيس السيسي يطلع على الجولة الإقليمية لوزير القوات المسلحة الفرنسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، "سيباستيان لوكورنو" وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر. 

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وزيرة الهجرة تؤكد على أهمية ممارسة المصريين بالخارج لحقهم الدستورى والوطنى فى الإبداء بالرأى

ضمن جولتها الخارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للقاء الجالية المصرية بها، حيث كان في استقبالها السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل العام المصري في جدة، وذلك بعد لقاء أبناء المصريين بالخارج في الرياض، ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها الوزارة لحث المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وللرد على استفساراتهم بشأن عملية التصويت، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
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سلوى عثمان تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها الراحل عثمان محمد علي

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها الفنان عثمان محمد علي المفاجئ، وقالت إنه مر بظرف صحي صعب أثناء تصوير مسلسل "بابلو"، إذ أصيب بجلطة، ونقل عل أثرها إلى المستشفى، لكنها تركت أثرًا في يده اليسرى وقدمه، وذلك في رمضان  ٢٠٢٢، وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة من العلاج الطويلة استعاد نشاطه مجددًا.

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منتخب مصر في المجموعة الأولى يواجه الكويت في افتتاح البطولة العربية المدرسية

أجريت اليوم السبت مراسم قرعة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري على ستاد الجوي بمشاركة 11 دولة، خلال الاجتماع الفني، الذي حضره تامر فكري مدير البطولة، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم بالبطولة، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

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الرئيس السيسي البطولة العربية المدرسية 8 سنوات على تنصيب الرئيس وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

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