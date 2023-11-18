جولات ميدانية مفاجئة للرقابة على مراكز الشباب في دمياط

تفقد الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط عددا من مراكز الشباب، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعات للهيئات الشبابية والرياضية، لضمان حسن سير العمل، والتوجيه بتذليل العقبات التى تواجه القائمين بالعمل في مختلف الهيئات.

بدأت جولة المتابعة الميدانية لمدير المديرية بإدارة شباب ميت أبو غالب، حيث تفقد مركزى شباب السوالم وميت أبو غالب، ووجه بضرورة الالتزام بتنفيذ خطة مركز الشباب لخدمة طلائع وشباب المركز بما يخدم السياسة العامة التى تنتهجها وزارة الشباب والرياضة، وشدد على معاقبة المقصرين والمتهاونين في أداء عملهم وتحويلهم للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم.

كما تابع الدكتور وليد الشاذلي زيارته الميدانية بتفقد مراكز شباب إدارة شباب كفر سعد، كفر سعد البلد ومدينة كفر سعد والإسماعيلية والتوفيقية، وتفقد سجلات الأنشطة المختلفة، ونبه على ضرورة الاهتمام برفع معدلات تنفيذ الخطة السنوية ووضع أفكار جديدة في مجالات الخطة لاستيعاب أفكار الشباب ومحاولة مسايرة التطور الجاري في مختلف نواحى الحياة، وحرص علي الاستماع لآراء الطلائع والشباب بمراكز الشباب .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.