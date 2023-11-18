السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: ليس هناك أجمل من الدعوات القرآنية والنبوية

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن سيدنا إبراهيم قال في حقه "وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا"، مؤكدًا أن سيدنا إبراهيم كان موسوعة وحده وقال الله عنه "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه ليس هناك أجمل من الدعوات القرآنية، والدعوات النبوية التي خرجت من فم الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، وسيدنا إبراهيم كان يدعو الله بها "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ".

 ليس هناك دعاء لا تجده في القرآن الكريم

وتابع، أنه ليس هناك دعاء لا تجده في القرآن الكريم، ومنها دعاء "رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً"، وقوله تعالى "وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي".

رمضان عبدالمعز الدعوات القرآنية الدعوات النبوية سيدنا ابراهيم القرآن الكريم دعاء

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