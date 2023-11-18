السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لـ ترقية العاملين بشركة السهام البترولية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

وافق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على قرار بترقية عدد من العاملين بشركة السهام البترولية لمناصب إدارية، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

التفاصيل الكاملة لـ ترقية العاملين بشركة السهام البترولية

وجاء من بين الأسماء:- 

  • دكتور هاني الشامي «ترقية» لـ مدير عام الشئون الطبية
  • ياسر أحمد حسانين «ترقية» لـ مدير عام العمليات
  • مصطفى الحملاوي «ترقية» لـ مدير عام الشئون المالية
  • الدكتور محمود الفقي «ترقية» لـ مدير عام المهمات
  • أسامة السيد «ترقية» لـ مدير عام الشئون القانونية
  • المهندس أحمد رمضان «ترقية» لـ مدير عام الغاز الصب

كان الملا أصدر حركة تنقلات محدودة لمساعدي المالية؛ بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.

شملت الحركة التالي أسمائهم: (المحاسب محمد عبدالرءوف السيد إبراهيم، مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (کار جاس)، ومدحت إبراهيم إسماعيل أبوسلامة، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).

البترول وزير البترول ترقية العاملين بشركة السهام البترولية شركة السهام البترولية السهام البترولية مدير عام الشئون الطبيه

مواد متعلقة

"البترول": انتاج 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا من حقول الهيئة

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية