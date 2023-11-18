وافق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على قرار بترقية عدد من العاملين بشركة السهام البترولية لمناصب إدارية، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

التفاصيل الكاملة لـ ترقية العاملين بشركة السهام البترولية

وجاء من بين الأسماء:-

دكتور هاني الشامي «ترقية» لـ مدير عام الشئون الطبية

ياسر أحمد حسانين «ترقية» لـ مدير عام العمليات

مصطفى الحملاوي «ترقية» لـ مدير عام الشئون المالية

الدكتور محمود الفقي «ترقية» لـ مدير عام المهمات

أسامة السيد «ترقية» لـ مدير عام الشئون القانونية

المهندس أحمد رمضان «ترقية» لـ مدير عام الغاز الصب

كان الملا أصدر حركة تنقلات محدودة لمساعدي المالية؛ بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.

شملت الحركة التالي أسمائهم: (المحاسب محمد عبدالرءوف السيد إبراهيم، مساعدًا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (کار جاس)، ومدحت إبراهيم إسماعيل أبوسلامة، مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).