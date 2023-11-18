السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على كيفية الوقاية من التهاب الحلق

التهاب الحلق
التهاب الحلق

التهاب الحلق هو حالة تصيب الحلق والألم في الحلق وقد يكون نتيجة للعدوى الفيروسية أو البكتيرية أو بعض العوامل الأخرى مثل التهيج الكيميائي أو الحساسية. يمكن أن يترافق التهاب الحلق مع صعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة والسعال أو السيلان الأنفي.

ويمكن أن يحدث التهاب الحلق أن يحدث بسبب عدة أسباب منها:

العدوى الفيروسية: مثل فيروسات نزلات البرد أو الإنفلونزا.

العدوى البكتيرية: مثل العدوى بالبكتيريا الناتجة عن الستربتوكوك أو العقديات اللوزية.

الحساسية: رد فعل الجهاز المناعي على مواد مثل الغبار أو الحبوب أو الروائح القوية.

التهيج الناتج عن التغيرات الجوية: مثل الهواء الجاف أو البرودة الشديدة.

استخدام الصوت بشكل مفرط: مثل الحديث بصوت مرتفع لفترات طويلة.

و يمكن علاج التهاب الحلق بعدة طرق، والعلاج يعتمد على السبب الرئيسي للتهاب الحلق:

-تخفيف الأعراض: استخدام الشاي الدافئ مع العسل، والمضمضة بمحلول ملحي، والراحة الصوتية.

-الأدوية: مثل المسكنات والمضادات الحيوية إذا كانت الحالة بكتيرية.

-العناية بالتغذية: شرب السوائل الدافئة وتناول الأطعمة الناعمة والمهدئة للحلق.

-المراقبة الذاتية: الحفاظ على الرطوبة في الجو وتجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان

-زيارة الطبيب: في حالات التهاب الحلق الشديد أو طول مدة الأعراض، ينبغي استشارة الطبيب لتقييم الحالة وصف العلاج المناسب.

ماذا تفعل عند الإصابة بالتهاب الحلق؟

ويمكنك ايضًا تناول الأعشاب الطبيعية لمكافحة التهاب الحلق والوقاية من نزلات البرد السائر خلال الأيام الجارية ومن ضمن تلك الأعشاب: 

- القرفة: لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن استخدامها لتقوية الجهاز المناعي وتخفيف الاحتقان.

- النعناع: يمتلك خصائص مهدئة للحلق ومفعول مهدئ للاحتقان الذي يرافق البرد

- العسل: يعتبر من مضادات البكتيريا والفيروسات الطبيعية، كما يخفف السعال ويهدئ التهيج في الحلق.

- الزنجبيل: يُستخدم لتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان الذي يصاحب البرد، كما أنه يعزز الدورة الدموية ويعمل كمضاد للالتهابات.

التهاب الحلق البكتيرية الحساسية درجة الحرارة السعال

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ماذا تفعل عند الإصابة بالتهاب الحلق؟

هل التهاب الحلق المستمر علامة للإصابة بالسرطان أو الحساسية؟

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