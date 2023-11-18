السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أندريه زكي: الرعوية الحقيقية ليست تعليمًا وإرشادًا فقط ولكن هي خبرة الحضور الإلهي

اندريه زكي
اندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في حفل رسامة الأخ المصري ريمون شهدي وديع قسًّا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر، وشارك في مراسم الاحتفال الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بالسنودس، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بالمجمع، والقس رزق الله نوح، راعي الكنيسة الإنجيلية بالبياضية، والقس جون سامي، راعي كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس تامر سعيد، سكرتير ثان السنودس، والدكتورة كاميلا شمعون، والشيخ مجدي وديع، شيخ كنيسة قصر الدوبارة والشيخ مشيل رضا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، وسنودس النيل الإنجيلي.

وفي بداية خطاب الحفل عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة شعب كنيسة الأزبكية وقال: "أهنئ القس ريمون شهدي والعائلة لرسامته اليوم قسًّا كارزًا، كما أهنئ شعب الكنيسة الإنجيلية بالجبل الأصفر، الحبيب".

وخلال كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي: "الرعوية الحقيقية ليست تعليمًا وإرشادًا فقط ولكن هي خبرة  الحضور الإلهي، وعندما  تغيب عنا خبرة الحضور الإلهي نصبح كشجرة جافة غير مؤثرين، والخبرات الروحية تبدأ صغيرة وتنمو وتبني الخبرات وتغير الشخصية، كما أن الخبرة الروحية تبدأ أولًا بالطاعة، وفي كل مرة نرى الله تتغير حياتنا ورؤيتنا ولا يوجد أروع من ذلك، وعلينا أن نعلم جيدًا يا أحبائي أن الجفاف الروحي خطر يصيب كثيرًا من القادة والخدام".

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر حفل رسامة الأخ ريمون شهدي وديع للكنيسة الإنجيلية الجبل الأصفر

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