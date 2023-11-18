ساعة لقلبك… كيف تحافظ على صحتك من المخاطر؟

يعتبر القلب من أهم أعضاء الجسم لذا يجب الحفاظ على صحته، والبعد عن أساليب الحياة التي تتسبب في ضرر له حتى على المدى البعيد، وخاصة التدخين وإدمان الكحوليات، والمأكولات التي تحتوي على نسب عالية من الدهن، حيث تعتبر أمراض القلب السبب الأول للوفيات حول العالم، فالقلب عضو إذا تضرر لا يستطيع الجسد المقاومة بعدها.

نصائح للحفاظ على القلب

ينصح المختصون والخبراء بالبعد عن التدخين، وخاصة التدخين السلبي، الذي يؤدي إلى أذية القلب بشكل كبير، ويمكن أن تلحق المواد الكيميائية الموجودة في التبغ الضرر بالقلب والأوعية الدموية. والتقليل من وجود الأكسجين في الدم، مما يرفع ضغط الدم وسرعة القلب، حيث يضطر القلب إلى العمل بشكل أقوى لضخ كمية كافية من الأكسجين للجسم والدماغ.

وينصحون كذلك بممارسة النشاط الرياضي لمدة من 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، بما يساعد على التحكم في الوزن والحفاظ على صحة القلب، واتباع نظام غذائي مفيد للجسم، والتي تشمل الخضروات والفواكه والبقوليات، واللحوم والأسماك خفيفة الدهن، والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو، والتقليل من السكريات والأطعمة المحلاة، واللحوم المصنعة والمشروبات الكحولية، ومشتقات الحليب، والدهون المتحولة والمقليات السريعة مثل البطاطس، والمخبوزات، وزيت جوز الهند.

كما يجب الحرص على الحفاظ على وزن صحي وعدم زيادة الوزن، بما يقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول، والنوم جيًدا لتقليل الإصابة بالنوبات القلبية، والبعد عن التوتر المستمر أو الإفراط في تناول الطعام.

أسباب الإصابة بأمراض القلب

تبدأ أمراض القلب بنوبات من الألم الحاد نتيجة انسداد أحد الشرايين التي توصل الدم والأكسجين إلى القلب، وبالتالي يقل معدل الأكسجين الذي يصل إليه، أو قد يتوقف كليًا مسببًا الجلطات القلبية والذبحات الصدرية، وغيرها من الأمراض المزمنة، والتي قد تشكل خطرًا على حياة المريض.