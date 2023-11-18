"توثيق التراث لأفلام الرسوم المتحركة".. معرض فني بالمتحف القبطي

احتفالًا بعيد الطفولة، ينظم المتحف القبطي معرضًا فنيًا بعنوان "توثيق التراث لأفلام الرسوم المتحركة المصرية" تقدمه الفنانة دميانة عياد، وذلك يوم 20 نوفمبر 2023.

معرض توثيق التراث لأفلام الرسوم المتحركة

يستمر المعرض حتى 5 ديسمبر 2023، ويضم 14 لوحة فنية ويشترك بالمعرض 14 فنان تشكيلي.

ويهدف المعرض لتوثيق أفلام الكرتون المصرية لهدف جذب الأطفال لها واستبعاد الأفلام الكرتون الأجنبية الدخيلة على المجتمع المصري والتي تبث بعض الأفكار لا تتماشي مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا.

كما يتضمن الاحتفال محاضرة علمية تقدمها دكتورة شيماء السيد عراقي، استشاري إرشاد أسري وتعديل سلوك، ورئيس المهرجان الدولي لأفلام الكرتون، وورشة فنية للأطفال يقدمها للقسم التعليمي بالمتحف.

وكانت جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي، والمهندس عماد بباوي، المدرس بمعهد الدراسات القبطية، افتتحوا المعرض الأثري المؤقت "حرفة وقالب" الذي يقيمه المتحف لإلقاء الضوء على الحرف والصناعات المختلفة، وهذه الحرف والصناعات، اشتهر بها الصناع الأقباط، حيث أن المصريين القدماء برعوا في استغلال موارد البيئة المحيطة به لسد احتياجاتهم.

عن المتحف القبطي

يشتهر المتحف القبطي بعمارته الأثرية القبطية التي تميزه عن غيره من المتاحف حول العالم، وسضم المتحف عدد كبير من الآثار القبطية، والتي كان قد جمعها سميكة باشا من الكنائس القديمة التي تخضع للتجديدات، وقد استخدمها لبناء المتحف وتأسيس مجموعته.

وتم إنشاء وافتتاح المتحف بمجهودات مرقص سميكة باشا الذي يعتبر أحد الشخصيات المسيحية البارزة وقد كان مهتمًا بحفظ التراث القبطي، وذلك عام 1910.

وتمثل القطع الأثرية بالمتحف التاريخ القبطي منذ بداياته الأولى في مصر خلال ازدهارها كمركز رائد للمسيحية فى العالم، وترجع أصول المسيحية "القبطية" في مصر إلى زيارة القديس مرقص لمدينة الاسكندرية فى القرن الأول الميلادي.

وتتميز الآثار المعروضة في المتحف بالمزج بين الفن القبطي والثقافات السائدة بما في ذلك الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعثمانية، وتطورها ليصبح لها شخصيتها وهويتها الخاصة.

أيضا يحتوى المتحف على مجموعة من المخطوطات المزخرفة بشكل رائع، والأيقونات، والأعمال الخشبية المنحوتة بدقة، والجدارية المتقنة المزخرفة بالمناظر الدينية والباقية من الأديرة والكنائس القديمة وغيرها من القطع المصنوعة من الحرف التراثية.