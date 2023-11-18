السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير عام تعليم قنا يجتمع بمديري مدارس الثانوي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا  التعليمية، اجتماعًا موسعًا، مع مديري المدارس الثانوية، بحضور غادة منتصر مدير المرحلة الثانوية بالإدارة، وذلك بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وخلال الاجتماع تناولت مدير عام الإدارة، أهمية مشاركة الطلاب والطالبات فوق الـ18 عامًا، وتنسيق مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق آليات معينة من خلال مشاركة الاتحادات الطلابية في المدارس في استخراج الموطن الانتخابي ورقم القيد في الجداول الانتخابية للتيسير على زملائهم في التوجه للمقار الانتخابية ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه تم تحديد 2 مشرفين لكل مجموعة تضم 20 طالبًا للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيسهم من أجل بناء  الطالب وتحمل المسؤولية وتنمية الوعي السياسي من خلال حثهم على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشددت رشاد، على  ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري (الانتخابات الرئاسية) المقبلة، لافتة إلى أن إدارة قنا من أكبر الإدارات بالمحافظة والتى ستضرب مثلًا كبيرًا في التواجد والمشاركة والحشد في اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية لمواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصرنا الحبيبة.

وأضافت أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الكبيرة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف السياسية الخارجية التي تعد مرآة للأوضاع الداخلية.

وأكدت على بسالة وشجاعة الجيش المصري العظيم في حفظ أمن الدولة المصرية وشعبها العظيم، مطالبة الجميع بالمشاركة الفعالة والحشد في أيام الانتخابات لنضرب مثلًا رائعًا بأن مصر قوية بأبنائها.

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