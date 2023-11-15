تفاصيل اجتماع مدير تعليم نجع حمادي بمديري المدارس الابتدائية

عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الأربعاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، اجتماعا موسعا، مع مديري المدارس الابتدائية، في حضور عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومنتصر محمود عبد الرحيم المسؤول بتنسيق التعليم الابتدائي، وعنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، لبحث عدد من الملفات المهمة بمدارس التعليم الابتدائي بالإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد مدير عام الإدارة، علي ضرورة اتباع وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة، والإبلاغ عن المباني العشوائية، والحفاظ علي نظافة المباني المدرسية، وتجديد الأعلام ( مصر - محافظة قنا ) ويافطات المدارس.

وشدد على تطبيق الكتاب الدوري المنظم لعملية تحويل الطلاب بين مدارس الإدارة، كما شدد علي ضرورة اختيار عمال الخدمات التابعين لشركة " إيتوس" وفق الأسس الموضوعية، مؤكدا علي متابعته شخصيا لهذا الملف تحقيقا للعدالة في عملية الاختيار.

وأكد وزيري، على عدم تواجد المعلمين بديوان الإدارة لأي سبب باستثناء استدعاء المدير العام، أو الشؤون القانونية، حتي لا يتعرض المخالف إلي المساءلة القانونية.

ونبه مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على ضرورة توزيع التغذية المدرسية في مواعيدها المحددة، ومنع بيع الشيبسي والكراتيه وغيرها من المأكولات داخل المدارس منعا للمساءلة القانونية، مع منع تواجد الباعة الجائلين من التواجد أمام أبواب المدارس أو في محيطها.

وأشار إلى ضرورة إعداد السجلات المدرسية، وترقيمها وختمها، وخاصة سجلات متابعة الموجهين، مع التشديد علي تفعيل لائحة الانضباط، وتوزيع حصص الاحتياط، مع تفعيل النموذج الجديد للإجازات الاعتيادية والعارضة، والتوقيع علي المكاتبات بالاسم ثلاثيا، وفورما ووضع تاريخ اليوم.

وشدد وزيري، على حتمية الانتهاء من الإحصاء الإستقراري بالمدارس، مؤكدا علي أن مجلس الأمناء وسيلة معاونة للمدارس فقط، ومديري المدارس هم المنوط به إدارة زمام الأمور بمدارسهم.

كما شدد أيضا علي تفعيل الإشراف اليومي، والأنشطة الصفية، واللاصفية، والتربية الزراعية، وتحقيق المستهدف من مدارس الجودة والاعتماد التربوي، محذرا من تخطي السلطات والتسلسل الوظيفي، مع التأكيد على احتواء أولياء الأمور ومعاملتهم معاملة حسنة.

ووجه مدير عام الإدارة، بضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري ( الانتخابات الرئاسية) المقبلة، والتي من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى الكم الهائل من المؤامرات التي تحاك ضد مصرنا الحبيبة، مؤكدا علي بسالة وشجاعة الجيش المصري العظيم في حفظ أمن الدولة المصرية وشعبها العظيم.