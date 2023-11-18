صوت وصورة الحلقة 26.. صدمة نجلاء بدر بعد معرفة زواج محاميتها من زوجها

شهدت الحلقة رقم ٢٦ من مسلسل صوت وصورة الكشف عن مفاجأة مدوية بخصوص علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد.

بدأت الحلقة بالتحقيق مع حنان مطاوع والسيدة التي كانت مختبئة لديها، ونفى الحميع معرفتهم ببعضهم وتم الإفراج عن الكوافيرة ومساعدتها.

كشف قريب نجلاء بدر مفاجأة لها بأن محاميتها ماجدة "ناردين فرج" كانت متزوجة لمدة ٦ أشهر من زوجها عصام الصياد "مراد مكرم".

واجهت نجلاء بدر المحامية التي لم تنكر ووصفتها بأنها كانت غلطة لا علاقة لها بالأحداث، فيما اتهمتها زوجة المقتول بأنها قد تكون مرتكبة الجريمة وتحاول تلفيقها لحنان مطاوع"رضوى".

ويواصل مسلسل "صوت وصورة" الذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع تصدره لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "WATCH IT"، ليكون الأكثر مشاهدة بين كل الأعمال المعروضة عليها.

و حقق مسلسل صوت و صورة نجاحا كبيرا وردود أفعال كبيرة بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته و ذلك لما يضمنه من أحداث مثيرة حيث يناقش العمل أزمة مواقع التواصل الاجتماعي و مساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع و مدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

و تجسد حنان مطاوع شخصية “رضوى” سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما، بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب مراد مكرم تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

أبطال وصناع مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.



