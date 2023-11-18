القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة تلحق إصابات بمبنى فى سديروت

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنه تم إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة ألحقت إصابات مباشرة لمبنى في سديروت، وذلك نقلا عن إعلام إسرائيلي.

وتجددت الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة، حيث أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند مدخل بلدة "إذنا"، غرب الخليل بالضفة الغربية.

وارتكبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مجزرتين في مدرسة "الفاخورة"، التي تؤوي اللاجئين، وراح ضحيتها حتى الآن 200 شهيد، علاوة على ارتكابهم مجزرة في مدرسة تل الزعتر، التي سقط فيها عشرات الجرحى والشهداء.