القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى لمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها الآن، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف محيط مستشفى كمال عدوان، الواقع شمال قطاع غزة، وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، مجزرتين في مدرسة الفاخورة ومدرسة تل الزعتر، الواقعتين شمال قطاع غزة، أسفرت الأولى عن ارتقاء 200 شهيد، واستشهاد العشرات في تل الزعتر، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كان الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قد أكد أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.