"أبوالفتوح": تفقد رئيس الوزراء عددًا من المصانع انعكاس لإرادة الدولة فى استكمال مسيرة دفع عجلة الإنتاج

اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عددا من المصانع بالعبور، في إطار جولة موسعة، يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين الصناعة المحلية، وفتح آفاق جديدة تسهم في تحول مصر لبوابة إقليمية للصناعات الاستراتيجية بالمنطقة العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس يحرص على إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتمكينه للتوسع في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، لا سيما وأن السوق المصرية "ضخمة"، وتحفز بشكلٍ كبير على ضخ الاستثمارات في الدولة، بما يمهد الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد.

رفع معدلات الاكتفاء الذاتى

وأضاف "أبوالفتوح" أن تأكيد الحكومة على تقديم كل صور الدعم الممكنة؛ من أجل رفع معدلات الاكتفاء الذاتي والعمل على زيادة الصادرات، يعكس الإرادة الجادة في تشجيع أصحاب الأعمال على ضخ وتوسيع استثماراتهم، وتأكيد أن الدولة تقف خلف المستثمر وتدعمه لتقديم المزيد، بما يحقق رفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، منوها بأن الرئيس السيسي عمل خلال الفترة الماضية على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية والإدارية على رءوس الأموال وتقديم مختلف أشكال الدعم الفني، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج، ويحقق دعما للتنافسية الإيجابية التي تساعد في ضبط السوق المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الجولة ضمت عددا من الشركات التي تقدم صناعات هامة دقيقة للدولة المصرية والمنطقة، من بينها "مجمع هاير الصناعي" الصيني الصديق للبيئة، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ومصنع شركة مابي الإيطالية، وغيرهما من الأعمال الصناعية.

ضخ دماء جديدة فى مسار التنمية ودفع عجلة الإنتاج

وأشار "أبوالفتوح" إلى أنها تعكس رسالة واضحة للداخل والخارج بأن الدولة تصر على استكمال ما بدأته من خطى للتطوير، وضخ دماء جديدة في مسار التنمية ودفع عجلة الإنتاج، مهما كانت التحديات والتوترات المحيطة بها، كما أنها تؤكد الحرص في تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه الأعمال أو عملية التشغيل؛ من أجل سرعة تشغيل المصنع والإنتاج للسوق، وبما يسهم في توليد فرص عمل جديدة لأبناء الشعب المصري.