السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معتمد جمال يعقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك قبل مران اليوم

معتمد جمال
معتمد جمال

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وطلب معتمد جمال من اللاعبين مواصلة العمل والتركيز في التدريبات بكل قوة وتنفيذ المطلوب من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة إفريقيًا ومحليًا. 

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، وأحمد مجدي المدرب المساعد على شرح بعض الأفكار والأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذه خلال مران اليوم استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا. 

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات صباحية اليوم السبت وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بخوض المران على فترتين. 

وتم التركيز خلال المران الصباحي على الجانب البدني من خلال أداء تدريبات خاصة بتقوية العضلات والمرونة وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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