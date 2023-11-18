محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات والمركبات للمراكز والمدن والقطاعات الحيوية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها في إدارة الأزمات تحقيقًا للصالح العام.

وتفقد محافظ المنوفية، جميع معدات الإصطفاف بإجمالي 800 معدة متعددة الحجم والنوع من لوادر وسيارات وأوناش وقلابات وأبراج كهرباء وسيارات شفط مياه الأمطار وغيرها من المعدات الأساسية للوحدات المحلية ووحدة التدخل السريع.

وحرص المحافظ على التأكد من تشغيل كل المعدات للتأكد من كفاءتها الفنية للقيام بتنفيذ المهام المطلوبة على أكمل وجه، مشيرًا إلى حصر كل المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها، مشددًا على ضرورة التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظًا على المركبات.

محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات والمركبات

وخلال تفقده للاصطفاف، وجَّه محافظ المنوفية، بإعداد لوحات موحدة لكل المراكز والمدن والأحياء تتضمن جميع بيانات المعدات والسيارات وتوحيد الاستيكرات عليها، كما تفقد معسكر الإيواء العاجل لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر وكذا تفقد اصطفاف سيارات الإسعاف.

وأكد محافظ المنوفية، أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن مركز الشبكة الوطنية بالمحافظة تم تصميمه وفقًا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية ويهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق المهمة وإدارة المخاطر حفاظًا على مقدرات ومكتسبات الدولة.