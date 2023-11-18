حسام الخولي: المنوفية "مدرسة السياسة" تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بقوة

تحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أمس، بمؤتمر حضره الآلاف من أبناء محافظة المنوفية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، عن التحديات التي واجهت الدولة المصرية والرئيس.

و أكد زعيم الأغلبية في كلمته أن البعض كان يقول أنه لا توجد صفقة قرن، وأن تلك روايات تقولها الدولة للتغطية على الأوضاع الاقتصادية، ولكن الأن الأمر أصبح أمام الجميع، والذي كان يقال من قبل في الغرف المغلقة عن الصفقة أصبح على العلن، وأشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمره مع المستشار الألماني وأكد رفض الدولة المصرية وشعبها فكرة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى الأحاديث التي كانت تقال عن التسليح وشراء المعدات العسكرية والتطوير الكبير الذي شهدته الدولة المصرية، وأن البعض كان يقول أن تلك الأموال تضخ في الاقتصاد، مشددا على أن تلك الخطوات تدل على رؤية واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي واستعداده الجيد لهذا الموقف وغيرة، وجعل مصر قوة لا يستهان بها.

وقالالخولي: "الحمد لله إن ربنا حبانا الرئيس السيسي في تلك الفترة"، مؤكدا على المجهود الذي يقوم به الرئيس السيسي والمتابعات اليومية لكافة الملفات من اليوم الأول لتولية المسؤولية.

وحضر الآلاف أمس مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاس عبد الفتاح السيسي، بمحافظة المنوفية، بتنظيم من حزب مستقبل وطن، وبحضور أبناء محافظة المنوفية والقيادات التنفيذية والشعبية.

كما وقف الآلاف من الحاضرين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤيدين للموقف المصري برئاسة الرئيس السيسي.