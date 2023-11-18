الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

أعد خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، تقريرًا شاملًا حول موقف إمام عاشور وحسين الشحات، لاعبى الفريق الأول بالنادي، بعد استبعادهما من معسكر المنتخب الوطني الذى غادر إلى ليبريا، أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص خالد بيبو، على التواصل مع الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات، وكذلك خالد غرابة مدير المنتخب وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ لاستيضاح الحقيقة بعيدًا عن بيان الجبلاية، أو ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن خالد بيبو أعد تقريرًا شاملًا سيتم عرضه على محمود الخطيب رئيس النادي، حول حقيقة الأمر؛ بهدف اتخاذ إجراء عقابي تجاه الثنائي من قبل الإدارة، أو الاكتفاء بقرار استبعادهما من المعسكر للفراعنة.

وأضاف أن هناك حالة من الضيق من هذا التصرف الذى يأتي في معسكر المنتخب، والذي لا يرضي مسئولي الأهلي بأي شكل، خاصة أن الثنائي إمام عاشور والشحات تكررت مشاكلهما في الآونة الأخيرة مع الفريق والمنتخب.

كان خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، قد قال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا.

وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن. وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

كولر يعود للقاهرة اليوم.. واللاعبون يخضعون لقياسات الأوزان

من جانبه يعود مارسيل كولر المدير الفنى إلى القاهرة اليوم من مسقط رأسه بعد انتهاء الإجازة التى منحها للاعبيه لمدة أسبوع، حيث سيقود التدريبات بدءًا من غد الأحد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق لقياسات أوزان، خاصة أن مارسيل كولر كان قد قرر فى وقت سابق توقيع عقوبات مالية على من يزيد وزنه الطبيعى فى فترة الإجازة

وسوف يبدأ كولر برنامج الإعداد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها 25 نوفمبر الحالى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.