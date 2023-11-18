السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

خالد بيبو
خالد بيبو

أعد خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، تقريرًا شاملًا حول موقف إمام عاشور وحسين الشحات، لاعبى الفريق الأول بالنادي، بعد استبعادهما من معسكر المنتخب الوطني الذى غادر إلى ليبريا، أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص خالد بيبو، على التواصل مع الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات، وكذلك خالد غرابة مدير المنتخب وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ لاستيضاح الحقيقة بعيدًا عن بيان الجبلاية، أو ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن خالد بيبو أعد تقريرًا شاملًا سيتم عرضه على محمود الخطيب رئيس النادي، حول حقيقة الأمر؛ بهدف اتخاذ إجراء عقابي تجاه الثنائي من قبل الإدارة، أو الاكتفاء بقرار استبعادهما من المعسكر للفراعنة.

وأضاف أن هناك حالة من الضيق من هذا التصرف الذى يأتي في معسكر المنتخب، والذي لا يرضي مسئولي الأهلي بأي شكل، خاصة أن الثنائي إمام عاشور والشحات تكررت مشاكلهما في الآونة الأخيرة مع الفريق والمنتخب.

  كان خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، قد قال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب الوطني هو شأن يخص الجهاز الفني للمنتخب، ولا نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا. 

وبالتالي كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود موقف للجهاز الفني للأهلي تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير كلام عار تمامًا من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن. وتمنى بيبو التوفيق للمنتخب الوطني وجهازه الفني لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل لكأس العالم ٢٠٢٦.

 

كولر يعود للقاهرة اليوم.. واللاعبون يخضعون لقياسات الأوزان

من جانبه يعود مارسيل كولر المدير الفنى إلى القاهرة اليوم من مسقط رأسه  بعد انتهاء الإجازة التى منحها للاعبيه لمدة أسبوع، حيث سيقود التدريبات بدءًا من غد الأحد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق لقياسات أوزان، خاصة أن مارسيل كولر كان قد قرر فى وقت سابق توقيع عقوبات مالية على من يزيد وزنه الطبيعى فى فترة الإجازة

 وسوف يبدأ كولر برنامج الإعداد لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها 25 نوفمبر الحالى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

حازم إمام خالد بيبو الاهلى منتخب مصر إمام عاشور استبعاد حسين الشحات

مواد متعلقة

خالد بيبو: استبعاد أو ضم لاعبين للمنتخب شأن يخص جهازه الفنى

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

خالد بيبو يطالب إمام عاشور بالابتعاد عن "السوشيال ميديا"

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان