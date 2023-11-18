الدحيل القطرى يُهدد بقاء التونسى على معلول فى الأهلى

دخل التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي، دائرة اهتمامات الدحيل القطري، لضمه بداية الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تلقت تحذيرات خلال الساعات الماضية، من أن ظهير أيسر الفريق، تلقى عرضًا مغريًا من ‏نادى الدحيل القطرى للرحيل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأشار إلى أن بعض الوسطاء في القلعة الحمراء طالبوا بسرعة حسم ملف التجديد للاعب لمدة موسم جديد من عدمه، خاصة مع تفكيره في خوض الموسم المقبل بدون ‏ضغوط، والحصول على مقابل مالي مميز.‏

ولفت إلى أن اللجنة سارعت بطلب عقد اجتماع مع كولر فى أقرب وقت لحسم الملف سواء بالموافقة على أحد الخيارات المتاحة؛ سواء التجديد ‏لمعلول لمدة موسم إضافي أو الاكتفاء بالموسم الجاري مع الفريق، بعد أن غادر عقب لقاء الجونة إلى سويسرا لقضاء فترة إجازة لمدة 5 أيام؛ بسبب التوقف الدولي.‏

لجنة التخطيط تنتظر موقف التعاقد مع فتوح ومحمد حمدى

وأوضح المصدر أن لجنة التخطيط في مأزق؛ بسبب عدم التوصل إلى موقف حاسم من التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك أو محمد حمدي لاعب بيراميدز، ‏وهو ما يعطل موقف كولر من حسم مصير "معلول"، بعد أن تحفظ على فكرة عودة محمد شكرى لاعب سيراميكا كليوباترا؛ لأنه يرى أن ‏مستوى كريم الدبيس مقارب له وقد يتخطاه في حال المشاركة في عدد كبير من المباريات.‏

وينتهي عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.