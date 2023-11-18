السبت 18 نوفمبر 2023
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سياسي

أستاذ قانون دولى يشيد بجهود مصر لإدخال الوقود إلى غزة: الداعم الأول عربيًا لأشقائها

محمد محمود مهران
محمد محمود مهران

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إن نجاح مصر في إدخال الوقود إلى قطاع غزة تتويج للجهود المصرية الحثيثة لتخفيف معاناة أهلنا هناك، وتنفيذًا لالتزامات مصر تجاه فك الحصار وتيسير دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الدكتور مهران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كما يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في محنته طبقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات للأراضي المحتلة".

وتابع: "فالمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حق دخول شحنات الإغاثة دون عوائق، كما أن حصار غزة ومنع المساعدات يشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب المادة 33 من الاتفاقية ذاتها".

ضرورة بذل المجتمع الدولى مزيدًا من الضغوط لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع

وأشار "مهران" إلى أنه على الرغم من أهمية هذه الكمية من الوقود، إلا أنها لا تكفي لتلبية احتياجات قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا بد من العمل على إدخال المزيد من المحروقات والمستلزمات الأساسية بشكل مستمر لإنهاء معاناة أهلنا هناك.

وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيدا من الضغوط لرفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، وفتح المعابر بصورة دائمة لدخول كافة أنواع البضائع والمواد الغذائية والطبية ومواد البناء والوقود بكميات كافية، مؤكدا أن هذا الحصار غير إنساني وغير قانوني وفقًا لقواعد القانون الدولي.

مصر ستواصل جهودها حتى رفع الحصار عن غزة كاملًا

واختتم أستاذ القانون الدولي قائلًا: "ستظل مصر على الدوام إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستواصل بذل كل الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة في غزة حتى رفع الحصار كاملًا"، مثنيًا على كل جهود مصر الدءوبة لإدخال المساعدات، وداعيًا المجتمع الدولي للوفاء بمسئولياته الأخلاقية والقانونية لرفع الحصار ووقف معاناة أهل غزة.

القضية الفلسطينية قطاع غزة الدكتور محمد محمود مهران المنظمات الأممية الدولية جرائم جيش الاحتلال

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