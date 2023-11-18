ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 7 سفن، بينما غادر الميناء 7 سفن أخرى، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة.

ووفق بيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15381 طنًا تشمل: 6300 طن يوريا، 2771 طن رمل، و6310 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47690 طنًا تشمل: 8466 طن خردة، 5232 طن حديد، 7100 طن سكر، 1414 طن خشب زان، 12278 طن قمح، و13200 طن ذرة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 301 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 553 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3038 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 96361 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 395328 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2553 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وابو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2529 شاحنة.

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