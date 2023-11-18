السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أسياخ حديدية من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

txt

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الكابلات الكهربائية والسكك الحديدية

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من  ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام".

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

سرقة موقع التجمع نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة

مواد متعلقة

ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة من مواطن بالتجمع

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان