ضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة.

وتم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام" وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بإسلوب المغافلة.

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات –مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها)..وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

و تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بعرض جهاز "آى باد" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية وبمواجهته اعترف بسرقته من أحد أصدقائه (طالب) حال تواجده بصحبته بمحافظة الإسكندرية بأسلوب "المغافلة".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.