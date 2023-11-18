حبس المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية وألماس من داخل فيلا بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية وألماس من داخل فيلا بدائرة القسم.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات –مبالغ مالية عملات "مختلفة" من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "دون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها)

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.