"المتحدة" تُحقق حلم "شروق".. ووالدها: نشكر الشركة والقائمين عليها

«قرار جه فى وقته وبنتى بجد مبسوطة جدًا، وبشكر كل أسرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، بهذه الكلمات، عبّر جمال سلامة، والد شروق جمال سلامة، عن سعادته بعد تحقيق حلم ابنته بتعيينها في عمل مناسب لمؤهلها.

وأشار إلى أن ابنته خريجة الإعلام فوجئت بالتعيين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال والد الفتاة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نحن لم نكن نتوقع هذه المفاجأة في نهاية اللقاء معها، وهي فرحت بها كثيرًا وسعدت بها وكانت مفاجأة كبيرة لها، متابعًا: شروق مبسوطة جدًا، وحقيقي قرار جه في وقته، وهي متحمسة ومستعدة للعمل في أي وقت.

وأهدى الإعلامى أحمد فايق لضيفة حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، شروق جمال سلامة، خطابًا من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء في الخطاب: "الحياة دائمًا بتهدينا قصص ملهمة بتثبت إن مفيش مستحيل، وبتكون مصدر طاقة وقوة وأمل لكل اللي حواليها، وإنتي واحدة من القصص الملهمة دي، لإنك فعلًا على قدر التحدي ده يا شروق، وإن اختلافك بيميزك ويزيدك قوة وجمال.. عارفة ليه؟ لأنك تحديتي أي ظروف وقهرتي كل المستحيل بإرادتك وحماسك وذكائك".

وتابع الخطاب: "إحنا فخوين بيكي وبإنك حققتي حلمك ودخلتي كلية الإعلام.. ذاكرتي واجتهدتي وتحديتي أي حد وقف في طريقك وحاول يقلل من عزيمتك أو يحبطك.. مش كده وبس ولكن تفوقتي في دراستك كمان وحصلتي على جوائز كتير، وإحنا فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دايمًا بنبحث ونفتح أبوابنا لكل ملهم ومميز ومبدع".

وأضاف الخطاب: "حابب أقولك إننا قررنا تعيينك معانا ضمن فريق عمل كبير فخور بيكي، وبنقولك إننا مُنتظرين إبداعك وأفكارك معانا، وعارفين إنك هتكوني على قدر المسئولية، وكل المحبة والتقدير ليكى ولكل مُلهم ومُبدع، شكرًا يا شروق".