الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المتحدة" تحقق حلم شروق جمال بتعيينها ضمن الفريق الإعلامى التابع لها

جريدة الدستور

عرض برنامج "مصر تستطيع" تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قصة شروق جمال، صاحبة الـ23 عامًا.

ألم المرض وفرحة التفوق 

وكشف التقرير، عن أن شروق جمال تعاني من مرض العظم الزجاجي، هذا المرض اللعين الذي تسبب في إعاقتها وإلزامها الكرسي المتحرك منذ الطفولة، ولهذا لم تستطع هذه الفتاة الذهاب إلى المدرسة مثل باقي الأطفال، فتعلمت القراءة والكتابة على يدي شقيقتها الكبري، ثم بعد ذلك اصطحبتها أسرتها إلى كلية الإعلام بعد أن حصلت على مجموع 96% في الثانوية العامة.

"المتحدة" تحقق الحلم

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم الدعم الكامل لهذه الفتاة المكافحة التي استطاعت تحقيق إنجاز كبير في حياتها وهو الالتحاق بكلية الإعلام، ولهذا قامت الشركة المتحدة بإصدار قرار تعيينها حتى تصبح ضمن فريق المتحدة الإعلامي.

وعبرت شروق جمال عن هذه المفاجأة غير المتوقعة بالدموع، حيث بهذا التعيين يمكن القول إن الحلم تحقق كاملًا، وإن الله سبحانه وتعالى عوضها عن رحلة المرض الشاقة التي مرت بها.

تعيين المتحدة شروق جمال شروق جمال العظم الزجاجي دي ام سي مصر تستطيع

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