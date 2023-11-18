النني: ينقصنا التتويج بكأس الأمم لنكون الجيل الأفضل

أشار محمد النني لاعب المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، أن الجيل الحالي للفراعنة ينقصه التتويج بكأس الأمم الإفريقية ليكون الأفضل بين الأجيال الماضية.

وقال النني في حواره مع الموقع الرسمي لنادي أرسنال اليوم: “بالتأكيد الجيل الحالي يحتاج للفوز بكأس الأمم، فاز الجيل القديم بثلاثية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، ذهب جيلنا إلى كأس العالم، لكنه لم يقدم الكثير، لقد فازوا فقط بكأس الأمم الأفريقية الجيل السابق، أما نحن فقد فاتنا هذه البطولة لقد افتقدنا الفوز بكأس الأمم الأفريقية ليكون أفضل جيل في التاريخ”.

وأضاف: “ذهبنا إلى كأس العالم، وللأسف وصلنا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين، وخسرنا مرتين، هذا شيء صعب حقًا بالنسبة لنا ولهذا الجيل، وهذا هو الدافع أيضًا هذه المرة بالنسبة لنا، الجميع يريد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، طريقة عملنا، والطريقة التي نتحدث بها عنها،الجميع يريد الفوز وهذا شيء علينا أن نفعله، سنقاتل من أجل ذلك وسنرى”.

وعن زميله الغاني توماس بارتي الذي يتواجد يقود منتخبه في مجموعة مصر بكأس الأمم: "نعم لقد تحدثنا، لقد تحدثنا عن ذلك،منتخب غانا فريق قوي في أفريقيا بالطبع طوال الوقت، إنهم دائمًا "أعداءنا" أيضًا،لديهم فريق جيد بالتأكيد، وتوماس جزء من ذلك، يمكن لتوماس أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لهم أيضًا".

وتابع: “لقد تحدثنا مع بعضنا البعض ورأينا مدى أهمية كأس الأمم الأفريقية بالنسبة لنا بالنسبة لنا، هذا يعني الكثير، وتحديدًا لمصر، لأننا البلد الذي فاز بها كثيرًا، نحن بحاجة إلى الاحتفاظ بها بهذه الطريقة”.



موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني الأول ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهم (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

أفتتح سداسية الفراعنة “محمد صلاح” جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، مسجلا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

وسجل مصطفى محمد خامس أهداف الفراعنة، في الدقيقة الـ73، بينما كان مسك ختام المهرجان من نصيب محمود تريزيجيه، في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.