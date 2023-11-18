رسميًا.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة سيراليون ومصر فى تصفيات مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم حكام مباراة سيراليون ومصر، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتم إسناد مهمة إدارة المباراة لطاقم تحكيم كونغولي، بقيادة جان جاك ندالا (حكما للساحة)، ويعاونه نابينا بليز سيبوتو وبونجيلي نجيلا (مساعدين)، وكابانجا مالايا (حكما رابعًا).

وكانت بعثة منتخب مصر، غادرت القاهرة، ظهر أمس الجمعة، متوجهة إلى العاصمة الليبرية مونروفيا، استعدادا لمواجهة سيراليون.

وسيحل المنتخب المصري، ضيفًا على سيراليون، في السادسة من مساء يوم غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (صامويل كانيون دوي) بمونروفيا، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026.

اللاعبون

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا، وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد مصطفى زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

وكان منتخب مصر، قد تغلب على ضيفه جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، بينما تعادل منتخبا إثيوبيا وسيراليون سلبيًا، في الجولة الأولى من التصفيات.