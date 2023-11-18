السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

 وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (المرج – الأهرام) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار، وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام.. وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4،000،000) جنيه تقريبًا.

 وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين – الشابو") بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – طبنجة -  4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

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