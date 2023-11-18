السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لسيدتين متهمتين بـ"التزوير" في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت  محكمة جنايات الإسكندرية، كل من " ع.ع" و“ غ.ع”، بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتزوير في محرررسمية  في  القضية المقيدة، برقم 30046 لسنة 2022 جنايات.

كشفت التحقيقات، أنه على إثر بلاغ مفاده قيام كل من " ع.ع" عاملة، و" غ.ع" ربة منزل، بالتحفظ عليهم لقيامهما بالشروع في سرقة منقولات من داخل سيارة أحد الأشخاص، وتمكن من ضبطهما واقتيادهما الي ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30046 جنح المنتزة، وتبين قيام المتهمتان بالاشتراك في تزويرا معنويا في محررات رسمية وهي محضر الشرطة،بان أدلت المتهمة الأولي بمحضر الشرطة باسم مغاير عن اسمها الحقيقي وقامت بالتوقيع بذلك الاسم المستعار، وادعت زورا أنها نجلة خالة المتهمة الثانية، وذلك خلاف الحقيقة>

كما أكدت المتهمة الثانية صحة ما أدلت به المتهمة الأولي من معلومات مزورة، وذلك تجنبا لتنفيذ حكما غيابيا بالحبس سابق ضدها في جنحة ضرب، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي، قررت إحالتهما الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.

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