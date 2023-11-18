السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"صحة سوهاج" تُشارك في مؤتمر مسئولي البرنامج الوطني لمرض نقص المناعة

الدكتور أحمد أبوهاشم
الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال الاجتماع

 شارك الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ترافقه الدكتورة مريم منير، مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة، بفعاليات جلسات الإجتماعات التي تعقدها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة.

وأشار الدكتور أحمد أبوهاشم، إلى أن مديرية الصحة بسوهاج شاركت بالفعاليات وعرض التوصيات وآليات التنفيذ لمكافحة المرض، وذلك للوصول الى مجتمع خالي من الوصم والتمييز عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع المرض وعزلهم مجتمعيا، لافتًا إلى أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعه المكتسبة بحلول عام 2030.

كما أوصى المشاركون بالتضامن الكامل لدعم حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعه المكتسبة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتأكيد ايضا على حق المتعايش في الرعاية الصحية والإجتماعية والدعم وإتاحة الخدمات دون وصم او تمييز وحتمية تكاتف جميع القطاعات المعنية بالقضية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمتعايشين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة وكافة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات وفي إطار  جهود القيادة السياسية وسعيها الدؤوب  بهدف خلق مجتمع خالي تماما من الوصم والتمييز والتعايش مع المرض، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يحققها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما عقد الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا مع الدكتور هاني فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج وقيادات الفرع المرافقة  له بمكتبه بدوان عام المديرية، وذلك لمناقشة آليات العمل المشترك بين المديرية وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة وتناول الإجتماع مناقشة خطة العمل المشتركه واليات نقل الحالات المرضية  ومصابي الحوادث من خلال سيارات الإسعاف الى المستشفيات المختلفة كما استمع وكيل وزارة الصحة لإستعراض أماكن تمركزات سيارات الإسعاف والتأكد من تغطيه كافه أرجاء المحافظة والطرق السريعة بها  .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمعدل الاستجابة لخدمات مرفق الإسعاف  مما يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

الصحة بسوهاج نقص المناعة المكتسبة بمديرية الصحه الصحة الصحة العالمية نقص المناعة

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