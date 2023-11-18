السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة أسيوط: تنظيم قوافل طبية متخصصة بقرى صدفا وساحل سليم

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل طبية تخصصية شاملة بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال نوفمبر الجاري، بالتنسيق بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والتخفيف عن آلامهم خاصة بالقرى والنجوع المحرومة.
وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة، وبالتنسيق والتعاون بين كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وتطوير أخرى، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكفل مؤسسة الشفاء المصري بتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوات للقافلة، التي تستهدف 5 آلاف حالة كشف وصرف علاج بالمجان.

4 قوافل علاجية متخصصة

وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم 4 قوافل علاجية متخصصة بقرى مركزي صدفا وساحل سليم خلال الفترة من 20: 23 نوفمبر الجاري، حيث سيتم تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، وقافلة التخصصات المتكاملة (عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الثلاثاء 21 من نفس الشهر بمركز صدفا، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية تضم التخصصات المتكاملة (عظام، باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، تحليل الكشف المبكر عن سكر الأطفال) يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، وأخرى للرمد متكاملة يوم الخميس 23 نوفمبر بمركز ساحل سليم.

ووجَّه الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بالتنسيق والتعاون وتوفير الدعم اللوجستي وتحديد الوحدات الصحية الملائمة لتلك القوافل التي تقدم خدمات للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قوافل طبية تخصصية شاملة وساحل سليم مركزي صدفا اللجنة الطبية العليا رئاسة مجلس الوزراء بنك الشفاء المصري

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