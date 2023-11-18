فلسطين: جرائم الاحتلال المتواصلة دعوة رسمية لإغراق الضفة فى دوامة من العنف

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة ضد أبناء شعبنا في مخيم بلاطة، والذي خلف ٥ شهداء وعددًا آخر من الجرحى والمصابين، ودمارًا كبيرًا في المكان، هذا بالإضافة إلى تفجير منزل وتجريف البنية التحتية، ما أحدث دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المواطنين.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذه الجريمة البشعة امتداد لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقًا وتنفيذًا لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة الفلسطيني

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة الفلسطيني، مطالبًا بوقف الدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الصفدي، في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة" بالبحرين، إنه "لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب هناك، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأكد الصفدي أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعًا عن النفس، وإنما عدوان سافر، قائلًا إن لا شيء يبرر تلك الحرب، ولن تحقق الأمن لإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن بلاده "لن تسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين، وأنها ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك"، مضيفًا: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

واعتبر الصفدي أن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين هو ما سيسمح للشعوب بالعيش في كرامة، داعيًا إلى السماح بدخول كل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود يعد جريمة حرب.