السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: جرائم الاحتلال المتواصلة دعوة رسمية لإغراق الضفة فى دوامة من العنف

جيش الاحتلال في غزة
جيش الاحتلال في غزة

أدانت  وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم الجوي الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية مساء أمس الجمعة ضد أبناء شعبنا في مخيم بلاطة، والذي خلف ٥ شهداء وعددًا آخر من الجرحى والمصابين، ودمارًا كبيرًا في المكان، هذا بالإضافة إلى تفجير منزل وتجريف البنية التحتية، ما أحدث دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات المواطنين.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذه الجريمة البشعة امتداد لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا.

وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا لاستخدام الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة وتعتبره تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للتفكير بالهجرة، توافقًا وتنفيذًا لتهديدات وتحريض ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفهم أمثال بن غفير وسموتريتش.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

ورأت الوزارة أن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

txt

القاهرة الإخبارية: دخول نحو 150 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة الفلسطيني

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، أنه لن تدخل أي قوات عربية إلى قطاع غزة الفلسطيني، مطالبًا بوقف الدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الصفدي، في كلمة على هامش مشاركته في المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي "حوار المنامة" بالبحرين، إنه "لن يدخل أي جندي عربي إلى قطاع غزة" بعد انتهاء الحرب هناك، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأكد الصفدي أن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعًا عن النفس، وإنما عدوان سافر، قائلًا إن لا شيء يبرر تلك الحرب، ولن تحقق الأمن لإسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن بلاده "لن تسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين، وأنها ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك"، مضيفًا: "لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

واعتبر الصفدي أن تحقيق السلام على أساس حل الدولتين هو ما سيسمح للشعوب بالعيش في كرامة، داعيًا إلى السماح بدخول كل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود يعد جريمة حرب.

وزارة الخارجية الفلسطينية طائرة حربية إسرائيلية المصابين الخارجية الفلسطينية الجرائم

الأكثر قراءة

"الداخلية" تحذر أصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وميعاد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق الاستقرار فى هذه الأوقات الصعبة

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية في جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟