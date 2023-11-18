السبت 18 نوفمبر 2023
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مصر

وزير الصحة يستقبل المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم لبحث سبل التعاون المشتركة

وزير الصحة يستقبل
وزير الصحة يستقبل الدكتور فريد فيزوا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور فريد فيزوا، المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم، والشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا، والوفد المرافق لهما.

يأتي الاجتماع في إطار بحث سبل التعاون ومتابعة خطط العمل ونسب التنفيذ في المشروعات المشتركة بين الوزارة، والمؤسسة، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، ويتماشى مع أهداف رؤية «مصر 2030».

موقع وزارة الصحة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

دعم القطاع الصحي والارتقاء به

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بجهود مؤسسة التمويل الدولية في العمل مع وزارة الصحة لدعم القطاع الصحي والارتقاء به، مؤكدًا أهمية التوسع في التعاون بين المؤسسة والوزارة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف “عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث وضع خطط استراتيجية مشتركة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في كافة مجالات الرعاية الصحية في مصر، إلى إلى جانب مناقشة آليات توطيد التعاون فيما يخص تطوير المنشآت الصحية ورفع كفائتها، فضلًا عن تطوير وتعزيز قدرات الأجهزة الطبية في تلك المنشآت.

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وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تضمن مناقشة التعاون بين الوزارة، ومؤسسة التمويل الدولية فيما يخص تطوير قدرات وصقل مهارات الكوادر البشرية من العاملين في القطاع الصحي بمصر، من خلال توفير الدورات التدريبية التخصصية وتبادل الخبرات العلمية، ووضع خطط واضحة من شأنها رفع كفاءة الفرق الطبية، وتحسين مستوى الآداء بالمنشآت الصحية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لوضع تصور متكامل حول تصنيع وسائل تنظيم الأسرة داخل مصر، مع تأكيد الوزير على أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المؤسسة لمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المدير العالمي لمؤسسة التمويل الدولية للصحة والتعليم المدير الإقليمي للمؤسسة لشمال أفريقيا أهداف رؤية مصر 2030 القطاع الصحي بمصر

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