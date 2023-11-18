السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القناة الوثائقية تعرض "نيرون".. الإثنين

الفيلم الوثائقي نيرون
الفيلم الوثائقي نيرون

تعرض القناة الوثائقية بعد غد الاثنين الفيلم الوثائقي “نيرون”. 

وروجت القناة للفيلم عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشرت البرومو الدعائي للعمل مصحوبا بعبارة:" المراهق الذي حكم أقوى إمبراطورية في زمانه..
هل كان ضحية حملة تشويه؟ وهل حرّف المؤرخون سيرته؟
انتظروا الفيلم الوثائقي "نيرون"، يوم الاثنين المقبل، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية.

قصة فيلم نيرون 

يرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".

ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر نوفمبر الجاري. 

أفلام أخرى

وتعرض قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، خلال شهر نوفمبر، والذي يوثق في أجواء من الإثارة والتشويق مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

كما تعرض أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان" في شهر نوفمبر، ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي. 

وتعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر نوفمبر، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

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