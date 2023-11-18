المستشار محمود فوزى: لدينا 400 مطبوعة صحفية فى مصر لحرية الرأى والتعبير

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تؤمن بحق المرشحين الآخرين في المنافسة على مقعد الرئيس، وأن الحريات العامة مكفولة في مصر.

وأوضح "فوزي"، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم"، الذي يبث على قناة "ON"، أن الحملة تشارك في الأرضية الوطنية مع باقي المرشحين، وأن الرئيس السيسي وجه بالتعامل بشرف وإنصاف معهم.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه تجربة وإنجازات في منصبه، وأن الشعب المصري يشاهدها، وأن الانتخابات القادمة ليست مجرد انتخابات رئاسية بل دفاع عن الدولة ومقدراتها.

وأكد أن الحريات العامة ستتسع كلما زاد استقرار الدولة، وأن حرية الرأي والتعبير مضمونة في مصر، مشيرًا إلى أن هناك 400 مطبوعة صحفية تعمل في البلاد.